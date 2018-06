"Paziente morto dopo aver ingerito il detersivo", due condanne per omicidio colposo

"Morto dopo aver ingerito il detersivo". Il fatto è accaduto nell’ottobre del 2013 quando un uomo affetto dal disturbo di potomania ha bevuto del detersivo.

L’uomo che si trovava in una struttura e affetto da problemi psichiatrici è morto poco dopo. Adesso la responsabile e una dipendente della cooperativa sono state condannate per omicidio colposo a un anno di reclusione con pena sospesa. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si tratta di Anna Lucido di 57 anni e Lucia Rizzo di 53 anni.

Le indagini, coordinate dai carabinieri della stazione di Menfi, avrebbero accertato che quella notte sarebbe stato lasciato inavvertitamente in bagno il bidone di detersivo per pavimenti, che doveva stare chiuso in un armadietto. La sentenza è arrivata al termine del processo a carico delle due imputate, le donne sono entrambe di Menfi. Sul caso si è pronunciato il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Antonio Cucinella.