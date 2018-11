Cinquantenne muore a Manchester, è stato aggredito in un parco

Sarebbe stato trovato per terra con gravi ferite alla testa. E' morto per una emorragia cerebrale Peppino Di Corrado, 50 anni, originario di Santa Margherita Belice ma residente a Manchester, in Inghilterra, dove faceva l'operaio. L'uomo - secondo le ricostruzioni effettuate dalla polizia inglese - sarebbe stato vittima di una aggressione all'interno di un parco pubblico, nei pressi di un parcheggio di un supermercato. Era il 10 novembre scorso. Il cinquantenne è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Peppino Di Corrado viveva con la moglie Victoria, una inglese, a Manchester e da 15 mesi era diventato papà. La polizia inglese ha anche diramato la foto - recuperata dalle telecamere di video sorveglianza - di un uomo, che potrebbe aver visto qualcosa, al Central Retail Park di Manchester dove si sarebbe consumata la presunta aggressione.

Le autorità consolari italiane sono in contatto con gli inquirenti britannici, con i familiari e con la compagna di Di Corrado a Manchester per la restituzione della salma, sulla quale è stata condotta una prima autopsia in attesa di ulteriori accertamenti del coroner. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio. Al momento non si hanno notizie di arresti.