"Morto per responsabilità da colpa medica", condannata l'Asp: risarcimento da 50 mila euro

L'azienda sanitaria provinciale è stata condannata al pagamento di 45 mila euro per "responsabilità da colpa medica". La sentenza del tribunale di Agrigento è dell'inizio dello scorso luglio. Nelle ultime ore, l'Asp - il direttore generale Giorgio Giulio Santonico e i direttori amministrativo e sanitario, rispettivamente Alessandro Mazzara e Gaetano Mancuso - ha deliberato di liquidare la somma complessiva di 51.692,66 euro. "In caso di esito favorevole per l'azienda dell'eventuale giudizio d'appello - hanno scritto dall'Asp - , si provvederà al recupero delle somme corrisposte e non dovute".

Era il 29 dicembre del 2014 quando la donna citava l'azienda sanitaria provinciale, davanti al tribunale di Agrigento, per ottenere "la condanna al risarcimento danno, per responsabilità da colpa medica, consequenziale al decesso del congiunto avvento all'ospedale Barone Lombardo e Maria Santissima del Monte di Canicattì, quantificato in complessivi 50 mila euro". Il giudizio di primo grado si è definito il 2 luglio di quest'anno.