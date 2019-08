Si è spento Armando Savarino, fu più volte sindaco di Ravanusa

Si è spento all'età di 78 anni Armando Savarino, già sindaco di Ravanusa per diversi mandati.

Medico, dipendente Asl con incarico di vertice, politico di estrazione democristiana, Savarino era padre del deputato regionale Giusi ed era una sorta di "istituzione" nell'area del canicattinese. Ad esprimere cordoglio per la sua dipartita è stata, in primis, l'amministrazione comunale di Ravanusa con il sindaco Carmelo D'Angelo.

Savarino, in qualità di direttore sanitario dell'Asl era stato indagato e condannato nel contesto della vicenda "Concorsopoli" ad un anno e nove mesi in appello per abuso d'ufficio e voto di scambio.