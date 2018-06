Trafficante (Unsic): "Morti sul lavoro fenomeno preoccupante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Aumentano le morti sul lavoro, ma aumentano anche gli incidenti e gli infortuni che vengono mascherati o addirittura non denunciati, dichiara in una nota il consigliere esponente Sindacale dell`Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante,

Dal 2012 al 2017, in provincia di Agrigento, si sono registrate 33 morti bianche. I dati dell'Inail e quelli rielaborati dall’Osservatorio per la sicurezza sul lavoro di Vega Engineering tracciano un quadro assolutamente allarmante. L'anno nero è stato il 2017 quando sono morti 9 lavoratori, il che ha posizionato l'Agrigentino all’ottavo posto nazionale per incidenza sul totale di occupati. Si muore di più, inoltre, in edilizia. Ma il settore agricolo non è meno pericoloso.

Auspico - continua l'esponente Sindacale Trafficante - che il Prefetto di Agrigento convochi al piu presto un tavolo tecnico, per fronteggiare questa emergenza, e dare vita ad una unica regia per garantire la sicurezza, L'idea che è emersa durante l'ultimo vertice riunito in prefettura è quella di creare - stando alla carenza di personale in tutti gli uffici pubblici - delle squadre "interforze": composte cioè da persone che rappresentano forze dell'ordine ed enti diversi. In questo modo, oltre a poter procedere speditamente e concretamente su tutta la provincia vi sarà un vero, omogeneo, coordinamento, verranno anche messe a disposizione le banche dati sulle aziende esistenti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.