L'Asp smentisce l'Istat: "Morti per cancro non in aumento nell'Agrigentino"

La mortalità per cancro non è in aumento nell'Agrigentino. Il registro dei tumori di Trapani-Agrigento smentisce l'Istat. Il reponsabile del monitoraggio Giuseppe Candela, risponde al coordinatore del Movimento "Mani Libere", Giuseppe Di Rosa.

"Devo rilevare, non senza un forte imbarazzo - scrive Candela - che il dato, così presentato, risulta completamente inattendibile e fuorviante e voglio credere che anche il titolo del paragrafo 'Agrigento: elevata mortalità per cause legate a malattie oncologiche', che prospetta scenari allarmanti, sia il frutto di una 'grossolana distrazione'".

Secondo Candela, invece, la mortalità oncologica nell'Agrigentino sarebbe fra le più basse in Sicilia in entrambi i sessi.