Cammarata è sotto choc, il sindaco: "La statale 189 è la strada della morte, l'Anas riveda e renda sicuro questo tracciato"

"In quello stesso punto, lungo la statale Agrigento-Palermo, si sono già verificati tanti altri incidenti mortali. E' l'intera statale 189 ad essere pericolosissima e non a caso è stato denominata la 'strada della morte'. Noi non possiamo fare altro che assistere inermi a queste tragedie, con la speranza che l’Anas possa decidere a rivedere e rendere sicuro questo tracciato". E’ questo il commento di un addolorato sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone.

A causa di un terribile scontro ha perso la vita Vito Mangiapane, 64 anni, di Cammarata. L'uomo era alla guida della Peugeot 206 e accanto a lui c'era la moglie. L'uomo aveva 64 anni ed era di Cammarata, ed è rimasto vittima dell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 189, la Agrigento-Palermo. "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Non posso far altro che esprimere il sentimento di profondo cordoglio. Rivolgo un saluto affettuoso a tutta la famiglia della vittima, queste sono cose che non devono accadere". E’ assai dispiaciuto il primo cittadino di Cammarata per la morte di un suo concittadino.

Quattro le persone che sono state portate, con tre diverse ambulanze del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Ed è proprio al pronto soccorso che s'è consumata la tragedia: il sessantaquattrenne non è riuscito a sopravvivere alle terribili ferite riportate nell'impatto.