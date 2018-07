Agrigento in lutto per Samuele, il sindaco: "La città piange un suo giovane figlio"

"Samuele non c'è più. Per 34 giorni avevamo sperato in un suo risveglio ma il destino avverso l'ha trascinato via dai suoi cari e da tutti noi. La città piange un suo giovane figlio, innamorato della vita e delle motociclette, che era rimasto vittima di un incidente stradale sulla 640". Sono le parole del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Samuele Piparo, 28enne agrigentino morto dopo all'ospedale "Sant'Elia", dove era ricoverato in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla statale 190 "Delle Solfare" tra Riesi e Sommatino, nel Nisseno.

"Le sue condizioni erano apparse subito gravi - ha aggiunto il sindaco Firetto - ma per settimane e settimane gli amici, i conoscenti e un po' tutti, avevano sperato nel miracolo del risveglio dal coma in cui era precipitato e avevano lasciato messaggi per fargli sentire in qualche modo l'affetto e la vicinanza. Adesso Samuele continuerà a vivere nel ricordo di coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti. Mi associo al dolore della famiglia e della città".

Trasportato in ospedale con l'elisoccorso del 118, venne subito sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici quel giorno parlarono di gravi traumi alla testa, al bacino e contusioni polmonari. Il cuore del ventottenne si è fermato domenica scorsa, proprio in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, compatrono di Agrigento.