L'addio a Pietro Delfino, Todaro: "Lascia grandi insegnamenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Appresa la mesta notizia della dipartita dell'amato Pietro Delfino ricordato da tutti gli sportivi empedoclini e non, come fulgido esempio di correttezza umana e sportiva, stimato da tutti per la sua correttezza. Uomo che nella sua triplice attività di giocatore prima, allenatore e direttore sportivo dopo, ci ha lasciato un ricordo indelebile di guida per le giovani leve di calciatori che ha allenato o diretto.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e un grazie al grande Pietro per i valori umani positivi che ci ha lasciato.

Giuseppe Todaro, consigliere comunale di Porto Empedocle