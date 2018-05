La misteriosa morte di Pierino Tutino, la Procura chiede ancora l'archiviazione

Chiesta dalla Procura l'archiviazione delle indagini sulla morte di Pierino Tutino. Lo riferisce il quotidiano La Sicilia. Il giudice per le indagini preliminari, Alessandra Vella, lo scorso gennaio, aveva accolto l'opposizione del legale Salvatore Pennica alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Il gip aveva, dunque, trasmesso gli atti alla Procura per nuove indagini. Esattamente per come ha sempre chiesto l'avvocato di fiducia della famiglia.

La famiglia crede che Tutino sia stato ucciso. Troppe le anomalie riscontrate in quell'incidente - verificatosi lungo la bretella che collega il piazzale Rosselli con la statale 189 - del 22 ottobre di due anni fa. Secondo la Procura, invece, che aveva già chiesto l'archiviazione, Pierino Tutino è deceduto a seguito di un banale incidente stradale.