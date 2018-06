La misteriosa morte di Tutino, la difesa si oppone all'archiviazione

Seconda opposizione della difesa. L'avvocato Salvatore Pennica ha chiesto lo svolgimento di una nuova udienza per ridiscutere i dettagli che portano il legale a pensare che Pierino Tutino non sia morto per un incidente stradale. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella, nel gennaio scorso, aveva accolto una prima opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura. Il Gip, allora, aveva trasmesso le indagini alla Procura per avviare nuove indagini.

La famiglia di Tutino crede che il proprio congiunto sia stato ucciso. L'avvocato Pennica aveva già chiesto la riesumazione della salma considerate alcune ferite sul volto, l'acquisizione dei tabulati telefonici e d'affidare la consulenza tecnica per la ricostruzione dell'incidente stradale ad un esperto.