La misteriosa morte di Pierino Tutino, il gip non archivia l'inchiesta

Il gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, non ha accolto la seconda richiesta di archiviazione sul caso della morte di Pierino Tutino. Per il giudice per le indagini preliminari - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - si deve indagare ancora e meglio. Ad opporsi all'archiviazione è sempre stato l'avvocato Salvatore Pennica. "Tutino, trovato cadavere in circostanze misteriose, o si è suicidato oppure è stato ammazzato" - ha sostenuto il legale opponendosi alla seconda richiesta di archiviazione del Pm Chiara Bisso.