Morte del piccolo Salvatore, è lutto cittadino: bandiere a mezz'asta e negozi chiusi

Per Sciacca oggi è il giorno del dolore. Nel pomeriggio, infatti, saranno celebrati i funerali del piccolo Salvatore, morto lo scorso venerdì nel primo giorno di sfilata del Carnevale, evento poi annullato. Il sindaco Valenti ha disposto la proclamazione del lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel palazzo Municipale invitando gli altri uffici pubblici a fare lo stesso. Nell’ora del funerale, fissato per le ore 16 nella chiesa di San Michele, gli esercizi commerciali sono stati inoltre invitati a sospendere ogni attività abbassando le saracinesche e a osservare un minuto di raccoglimento in tutti i luoghi di lavoro.

La morte del piccolo Salvatore, sottolinea Valenti, "E' una tragedia che ha destato grande commozione in tutta la comunità saccense che si è subito stretta attorno alla famiglia del bambino. Quelli di oggi sono gesti per sottolineare loro il grande momento di intensa solidarietà, unità e vicinanza".