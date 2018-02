Si è spenta a Montreal Libertina Manno: era la moglie del "padrino" Nick Rizzuto

Si è spenta a Montreal Libertina Manno. La donna era la moglie di Nick Rizzuto, l’uomo è stato ucciso nel dicembre del 2010. La famiglia Rizzuto ha scritto la storia della mafia in Canada. Libertina Manno era la mamma di Vito Rizzuto, quest’ultimo è morto nel 2013 per cause naturali.

Sulla famiglia Rizzuto anche le telecamere delle serie “The Vito Rizzuto story”. Una fiction che ha raccontato le vicende familiari dei siciliani emigrati in Canada. Nel ’94 Libertina Rizzuto fu arrestata, su di lei pendeva l’accusa di riciclaggio di denaro. La donna fu rilasciata per insufficienza di prove.