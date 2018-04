"L'automobilista non ha colpe per la morte di Chiara La Mendola", decisa assoluzione

Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato: il giudice monocratico Maria Alessandra Tedde ha emesso il primo verdetto sulla morte della ventiquattrenne Chiara La Mendola, che tanto ha impressionato la città, scagionando dalle accuse l'automobilista ottantunenne Giuseppe Valenti. La sentenza è stata emessa attorno a mezzogiorno, all'indomani dalla requisitoria del primo processo nel quale sono imputati il dirigente dell'Ufficio tecnico Giuseppe Principato e il funzionario di Palazzo dei Giganti, Gaspare Triassi, responsabile del servizio di manutenzione stradale ai quali si contesta di non avere provveduto a eliminare o segnalare la vistosa buca che fece perdere il controllo dello scooter Scarabeo a Chiara. L'incidente è avvenuto il 30 dicembre del 2013 nel viale Cavaleri Magazzeni. La ragazza, dopo avere urtato con la ruota sul fosso, andò a sbattere contro la Nissan Micra guidata da Valenti che procedeva in direzione opposta.

Il giudice, contrariamente a quanto aveva sostenuto il pubblico ministero Calogero Montante, ha escluso una colpa dell'automobilista. “Le condizioni di visibilità e del manto stradale erano buone, avrebbe avuto tutto il tempo per frenare ed evitare di travolgere la ragazzina che, peraltro, è morta per essere finita sotto le ruote dell’auto”. Con queste premesse il pm aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Una richiesta che, peraltro, andava in direzione diversa rispetto alle conclusioni dei periti, ascoltati in aula come ultimo atto dell'istruttoria.

Gli ingegneri Andrea Milano e Davide Bonaccolta, incaricati dal giudice Maria Alessandra Tedde di "accertare la dinamica del sinistro e gli eventuali profili di responsabilità dell’imputato”, di fatto, sembravano escludere qualsiasi colpa nei confronti di Valenti e il giudice ne ha tenuto conto.