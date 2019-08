Moria di pesci alla foce del Salso, il Wwf lancia l'allarme: "Non hanno più ossigeno"

Moria di pesci alla foce del fiume Salso. A lanciare l’allarme sono i volontari del Wwf Licata e Sicilia Area Mediterranea. Decine e decine di pesci agonizzanti sono stati ritrovati spiaggiati.

E’ una vera e propria emergenza che potrebbe peggiorare di giorno in giorno. Il Wwf chiede l’intervento immediato, per una situazione che allarma gli ambientalisti.

“Bisogna che le autorità competenti si impegnano ad aprire la foce, all'interno delle acque del fiume non c'è più ossigeno bisogna fare in fretta se si vuole salvare la fauna del fiume”. Queste le parole del Wwf. Non è la prima volta che accade un cosa del genere, la situazione – salvo un intervento immediato – potrebbe peggiorare. I pesci muoiono per mancanza di ossigeno.