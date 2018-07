Moria di pesci e anatre alla foce del fiume Akragas, escluso avvelenamento da aviaria

Possibile avvelenamento da pesticidi per le anatre e i pesci ritrovati morti alla foce del fiume Akragas, nella zona di Maddalusa. A far preoccupare i cittadini era stata una prima moria che ha colpito alcune delle tante anatre, poi il ritrovamento di alcuni pesci morti. In attesa dei risultati di tutti gli esami, dei corpi e dei campioni dell’acqua, eseguiti nei giorni scorsi dall’Asp e dall’Arpa, a tranquillizzare i cittadini è Antonio Izzo, medico veterinario, direttore dell’unità operativa Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

"Per ciò che riguarda le anatre ritrovate morte abbiamo richiesto l’esame tossicologico – ha spiegato, al Giornale di Sicilia, il direttore di Veterinaria, Izzo –. Possibile avvelenamento da pesticidi. Lo escludo quindi in maniera categorica. Abbiamo inviato i test all’istituto zooprofilattico e a breve sapremo i risultati".

Anche sulla moria dei pesci Izzo comunque tranquillizza i cittadini, in attesa dei risultati degli esami. "Per quello che riguarda la moria di pesci – chiarisce, sempre sul Giornale di Sicilia, il medico veterinario - è stato fatto un allarmismo esagerato, in quanto i pesci morti sono solo 6, mentre gli alti sono ancora presenti nel fiume, poi abbiamo fatto anche esami dell’acqua, ma se ci fossero stati problemi importanti i pesci morti sarebbero di più. Si è creato un allarmismo esagerato - aggiunge Izzo -, ma se ci fossero state infezioni sarebbero morti anche gli altri animali. Il problema più grande era l’aviaria e questo lo possiamo escludere".