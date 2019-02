Ex Akragas nell'occhio del ciclone: esulta alla Simeone e viene espulso

Fa un gol ed esulta alla Simeone, l’arbitro non ci pensa due volte ed estrare il cartellino rosso. A finire nei guai è un ex Akragas, oggi al Prato. Lui è Riccardo Moreo in biancazzurro nella stagione 2017/18. L’attaccante si è lasciato andare ad un’esultanza sopra le righe toccandosi i genitali, ma a differenza del Cholo per lui le cose non sono andare bene. Il centravanti dopo un pallonetto ed il gol è stato espulso.

Due mani posizionate simili a come quelle di Simone che alla rete di Gimenez, contro la Juve, ha espresso la sua gioia come – a suo dire – meglio poteva. Moreo, però, non ha avuto attenuanti: per lui rosso diretto. La gioia dell’ex Akragas si è trasformata in tremenda delusione.

Per l’arbitro si è trattato d un gesto provocatorio il direttore di gara senza pensarci troppo ha sventolato il rosso in faccia all’attaccante. Per lui, probabilmente, anche una maxi squalifica. La partita in questione era tra il Prato e Viareggio, il gol di Moreo ha deciso la partita.