Montevago, addio al precariato: firma sul contratto per 44 lavoratori

Dopo circa trent’anni di precariato arriva la tanto attesa stabilizzazione per 44 lavoratori del comune di Montevago. Sono stati sottoscritti oggi, nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino”, i contratti a tempo indeterminato. Vengono così stabilizzati 44 lavoratori appartenenti alle categorie A, B e C. Tramite concorso pubblico sono stati assunti a tempo indeterminato anche un assistente sociale, un architetto, un commercialista e un vigile urbano.

“E’ una giornata storica per il nostro comune, per i lavoratori e per le loro famiglie. Con la firma dei contratti a tempo indeterminato – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - diamo serenità ai lavoratori precari che da 28 anni svolgono un ruolo fondamentale per il comune e che ormai da molto aspettavano risposte da parte delle istituzioni. Applicando la riforma Madia della Pubblica amministrazione siamo riusciti a stabilizzare tutti i precari storici con l’obiettivo di rendere più efficiente la macchina amministrativa e di garantire il diritto al lavoro a queste persone di cui non si può fare a meno per poter assicurare i servizi essenziali ai cittadini”.