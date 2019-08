Vulnerabilità sismica delle scuole, affidato il servizio di verifica a Montevago

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi il settore Lavori pubblici del comune di Montevago ha affidato i servizi di verifica di vulnerabilità sismica della scuola dell'infanzia "Biagio Marino", della scuola primaria "Eleonora Gravina" e della scuola secondaria di primo grado "Tenente Giuffrida" al raggruppamento temporaneo (Rti) composto dalla società di ingegneria ABGroup snc (mandataria) e Vamir Ambiente Geologia e Geofisica (mandante), che si sono aggiudicate le tre gare espletate nel mese di giugno sul portale Mepa.

“I servizi – spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - sono propedeutici alla definizione degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico. Con questo servizio il comune di Montevago si dota di uno strumento utile per conoscere il grado di sicurezza attuale delle scuole e propedeutico per accedere ai finanziamenti per eventuali miglioramenti e adeguamenti degli edifici scolastici, al riguardo sono già stati emanati i tre decreti di finanziamento e dopo queste verifiche partiranno i lavori”.