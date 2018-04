Ottantaseienne scomparso da giorni, proseguono le ricerche e cresce l'allarme

Sono proseguite anche nella giornata di ieri, scandagliando diverse zone di campagna di Montevago, le ricerche dell'ottantaseienne menfitano Giuseppe Gulli di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di mercoledì.

I carabinieri, i vigili del fuoco e la Protezione civile hanno proseguito nell'opera di ricerche, ma senza ritrovare l'anziano pensionato. La macchina dell'ottantaseienne, una Opel Astra, era stata già ritrovata in contrada Vuturo, in territorio di Montevago. Ed è proprio da quella porzione di territorio che le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Agrigento, hanno preso il via.

Continua a non essere chiaro cosa sia effettivamente accaduto. Con il trascorrere del tempo, però, cresce, inevitabilmente, l'allarme.