Riabbraccia la nonna dopo aver percorso 1400 km a piedi: è festa a Montevago

"Abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Ferraro perché lei, attraversando l'Italia a piedi, ha promosso sui social una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione degli organi. Nella nostra isola siamo fanalino di coda nella donazione e abbiamo così voluto sposare questo modello di sensibilizzazione in particolare fra i giovani”.

A parlare è Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della commissione Salute dell’Ars e sindaco di Montevago, che ha accolto oggi Francesca e la sua cagnolina Dakota dopo dopo aver percorso 1.450 km a piedi, dalla Toscana fino giù in Sicilia per raggiungere sua nonna Ciccia (che non vede da tanti anni) e promuovere la donazione degli organi. Il viaggio è iniziato il 16 giugno da Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia.