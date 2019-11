C'è il via libera della Regione: sì all'ampliamento del cimitero di Montevago

Via libera dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente al progetto di ampliamento del cimitero comunale di Montevago in variante al Prg. E’ stato già notificato al Comune, per ogni effetto di legge, il decreto dirigenziale di approvazione del dipartimento dell’Urbanistica. A darne notizia è il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

L’approvazione del progetto arriva dopo un lungo iter amministrativo che ha visto coinvolti anche l’assessorato regionale ai Beni culturali, l’Asp di Agrigento, la commissione Via/Vas e il Genio civile di Agrigento. Potranno così partire subito i lavori per la recinzione e per l’urbanizzazione. Contemporaneamente i cittadini che hanno già versato la quota per la realizzazione di cappelle o edicole potranno avere dal Comune l’autorizzazione per iniziare i lavori.