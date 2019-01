Una pecora precipita in un burrone, in azione il "Saf" per recuperarla

E' dovuto intervenire anche il nucleo speciale "Saf" dei vigili del fuoco per recuperare - in contrada Saiaro a Montevago - una pecora che era sprofondata all'interno di un burrone. Non è un'operazione semplice e i vigili del fuoco, così come gli specialisti del "Saf", sono al lavoro da questa mattina per cercare di recuperare l'animale.