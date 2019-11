Parco giochi inclusivo, la giunta ha deciso: sarà in piazza della Repubblica

La giunta comunale di Montevago ha approvato il progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in piazza della Repubblica, nell’ambito del bando del dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali relativo al finanziamento per la creazione di aree giochi "inclusive".

"Il progetto, dell’importo complessivo di circa 60mila euro - dicono dal Comune - prevede i seguenti interventi: l’adeguamento dell’area attraverso la realizzazione di due rampe per disabili per il raggiungimento delle quote d’imposta dei giochi e lo smontaggio dei giochi esistenti non soddisfacenti le nuove norme sulla sicurezza, la fornitura e la posa in opera di nuovi giochi con il relativa pavimento antitrauma. L’istanza di contributo è già inoltrata Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la partecipazione all’avviso pubblico".

“E’ un’altra opportunità – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - che come amministrazione comunale non potevamo farci sfuggire. Confidiamo in un esito positivo dell’istanza per realizzare al più presto il nuovo parco giochi che darebbe la possibilità di divertirsi anche ai più piccoli con disabilità. Sarebbe un altro passo avanti per il miglioramento degli spazi pubblici del nostro paese dopo gli interventi già effettuati in questi anni e quelli già ammessi a finanziamento”.