Ottantaseienne scomparso da 5 giorni, si allargano le ricerche

Proseguono, fra Montevago e Menfi, le ricerche di Giuseppe Gulli, 86 anni, uscito di casa nel pomeriggio di martedì e del quale si sono avute le ultime notizie, per un contatto telefonico con la moglie, alle 3 di mattino successivo. Ai carabinieri, vigili del fuoco, uomini della Forestale e Protezione civile si sono aggiunti decine di volontari.

La sua auto, una Opel Astra, è stata ritrovata in contrada Vuturo, nel territorio di Montevago, chiusa a chiave e non in condizioni di ripartire. E nelle ultime telefonate fatte alla moglie, proprio in quella notte tra il 17 e il 18 aprile, Gulli aveva parlato proprio dell’auto che si era fermata e del fatto che, in ogni caso, stava rientrando a casa.

L’ipotesi è che l’anziano non abbia individuato la strada, che possa avere avuto un momento di difficoltà proprio nel riuscire a trovare il modo migliore per raggiungere la sua abitazione. Alle ricerche si sono uniti, ormai da giorni, i componenti del gruppo Moto Club Enduro Menfi, guidati da Vincenzo Piscopo, che hanno setacciato le campagne anche nelle zone più impervie. Giuseppe Gulli ha 4 figli che attendono il suo rientro a casa. Ieri, a metà mattinata, c’era stato un momento in cui si pensava di avere trovato un elemento importante per rintracciare Giuseppe Gulli quando nelle campagne è stato rinvenuto un maglione che si ipotizzava potesse appartenere all’anziano.

Si confida anche sulla collaborazione di qualcuno che può averlo visto, in quelle ore quando ha dato le ultime comunicazioni alla moglie o successivamente, perché ogni elemento può essere utile per restringere la zona delle ricerche.