Inceneriti 20 ettari di uliveti e vigneti: avviate indagini per scoprire la causa

Venti ettari di terreno, compresi uliveti e vigneti, sono andati a fuoco nella contrada cantacorvo di Montevago. Un intervento massiccio da parte dei distaccamenti del corpo Forestale di Sambuca e Santa Margherita Belice con il commissario Pasquale Maggio e gli ispettori Drago e Monteleone ha evitato danni maggiori e, soprattutto, la possibilità che le fiamme potessero raggiungere l'area boschiva.

È intervenuto anche l'elicottero del corpo Forestale che si è levato in volo dall'elisuperficie di Sambuca e che, caricando acqua dal lago Arancio, ha contribuito in maniera determinante prima a contenere e poi a spegnere il rogo sulle cui cause sono in corso accertamenti.