Montevago, il sindaco: "La differenziata funziona, Tarsu ridotta del 65 per cento"

“A nome dell’amministrazione comunale di Montevago desidero ringraziare i cittadini per l’attenzione e la collaborazione prestata nella raccolta differenziata. I dati relativi ai risultati raggiunti nel corso di questo anno, evidenziano un aumento della percentuale dei rifiuti riciclati che ha raggiunto la soglia del 65%”.

Lo scrive in una nota pubblicata sul sito del comune il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo che aggiunge: “Siamo lieti di comunicarvi inoltre che il 2017 appena conclusosi, è stato davvero un anno di importanti successi in campo ambientale. Il comune di Montevago è risultato ‘Comune Virtuoso‘ per aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata maggiore del 50% nell’ultimo trimestre 2016".