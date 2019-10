Montevago, finanziato il progetto di restauro della chiesa madre

C’è anche il progetto di restauro della chiesa Madre del vecchio centro di Montevago nella graduatoria definitiva del “Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse Fsc nei comuni della Regione Siciliana”. Il decreto è stato già emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere Rossella Sanzone, ammonta a circa 750 mila di euro e prevede la rimozione dei massi rimasti nella struttura dopo il crollo provocato dal terremoto del 1968, la messa in sicurezza delle colonne e quindi la fruizione al pubblico della pavimentazione della chiesa ai fini turistici.

“E’ per Montevago un progetto importante – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - perché punta a recuperare e a rendere fruibile quello che è il simbolo del vecchio paese devastato dal sisma. Per la nostra comunità la memoria è indispensabile per non dimenticare il dramma del ’68 e per ricordarlo alle giovani generazioni. In questi anni sono diversi gli interventi di riqualificazione realizzati nel vecchio centro e gli eventi organizzati per consentire di vivere pienamente i luoghi devastati dal terremoto con l’obiettivo di mantenere viva la cultura e la storia della nostra comunità che, per scelte legate al trasferimento del centro urbano dopo il sisma, purtroppo rischiano di perdersi. Pensiamo che soprattutto attraverso la fruizione può rimanere vivo il ricordo di quello che questi luoghi hanno rappresentato per i nostri antenati, per noi che oggi viviamo la Montevago del post terremoto ricordare è un dovere”.