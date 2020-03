Montevago, dopo la stabilizzazione aumentato pure il monte orario per gli ex precari

Dopo la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, arriva un significativo aumento delle ore lavorative e la trasformazione contrattuale per gli ormai ex precari del Comune di Montevago. E’ quanto deciso oggi in sede di contrattazione sindacale, a comunicarlo è il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

I dipendenti che avevano un monte ore di 18, 19 o 20, con la modifica del contratto, passeranno a 24 ore settimanali. E’ previsto anche l’aumento a 28 ore per sei dipendenti interni di categoria C. L’orario di lavoro sarà incrementato a 28 ore settimanali anche per il personale esterno (autisti, addetti al verde pubblico, vigili urbani e custode cimiteriale) e a 32 ore per gli addetti alla raccolta differenziata. Inoltre, verrà bandito un concorso pubblico per cinque nuove assunzioni: due dipendenti per l’area tecnica (a 36 ore), un amministrativo e un tecnico informatico (entrambi a 24 ore) e un amministrativo contabile a 18 ore.

“E’ un grande risultato - dichiara il sindaco - che ha visto d’accordo tutte le parti della contrattazione. Dopo la storica firma dei contratti a tempo indeterminato per gli ormai ex precari, avvenuta già nel dicembre del 2018, arriva oggi questo traguardo importante che darà più serenità ai nostri dipendenti e alle loro famiglie e che ci consentirà di far funzionare al meglio la macchina amministrativa e di rendere più efficienti tutti servizi offerti ai cittadini”.