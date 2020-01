Montevago, al via i cantieri lavoro: boccata di ossigeno per diciotto disoccupati

Al via a Montevago i cantieri di lavoro finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Si tratta di tre interventi dell’importo complessivo di 117.577 euro che daranno lavoro a 18 disoccupati del posto per un totale di 89 giornate lavorative.

Ecco le opere previste dai progetti redatti dall’Ufficio tecnico del Comune di Montevago: il rifacimento della pavimentazione della scuola elementare “Gravina” per l’eliminazione ristagni d’acqua; la riqualificazione di un’area di risulta in via Newton che diventerà una piazzetta; il rifacimento delle orlature e dei cordoli dell’area verde di piazza Gramsci. Inoltre, a Montevago sono stati finanziati dalla Regione altri due progetti in favore di Enti di Culto.

“Quella dei cantieri di lavoro - commenta il sindaco margherita La Rocca Ruvolo - è un’altra delle misure di sostegno al reddito in favore delle persone svantaggiate che mettiamo in campo grazie ai finanziamenti della Regione. Per i nostri concittadini beneficiari sarà certamente una boccata d’ossigeno in un periodo di grave crisi economica e occupazionale, per il paese sarà un’occasione importante per la riqualificazione di alcuni spazi pubblici”.