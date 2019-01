Abusivismo senza sosta in città, scoperti due nuovi casi in un mese

Due nuovi casi di abusivismo edilizio nel territorio del Comune di Agrigento. Il bilancio è del mese di dicembre. In entrambi i casi è stata la polizia municipale ad accertarlo. In via Manzoni, zona sottoposta a vincolo sismico e idrogeologico, è stata scoperta una costruzione in difformità rispetto alla concessione. Due le persone denunciate alla Procura della Repubblica.

In contrada Baracca, a Montaperto, i vigili hanno scoperto un'opera realizzata senza il permesso di costruire. Il Comune, in questo caso, ha già emesso il provvedimento di ingiunzione a demolire. Una donna è stata segnalata alla Procura.