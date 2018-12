Travolto e ucciso dalla sua motozappa: muore un pensionato

Ucciso dalla sua motozappa. Tragedia ieri, in contrada Baracca, nel quartiere satellite di Montaperto. A perdere la vita è stato un pensionato di 78 anni, Girolamo Gibilaro. Sul posto, in un appezzamento di terreno, dopo che è scattato l’allarme da parte dei familiari, si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco. Non c’è stata alcuna possibilità di soccorso per l’anziano che è, purtroppo, deceduto sul colpo. La salma è anche rimasta incastrata fra le lame della motozappa e i pompieri, seppur con notevoli difficoltà, sono riusciti a liberare il corpo del settantottenne.

L’anziano pensionato, approfittando della bella giornata di sole, ieri mattina, era andato nel suo appezzamento di terreno – in contrada Baracca a Montaperto – dove si era subito messo al lavoro. Stava arando un pezzo di terreno, cosa che, verosimilmente, aveva già fatto tante altre volte. Poi, all’improvviso, l’incidente. Non è chiaro come si sia potuto verificare, ma il settantottenne è rimasto incastrato nella motozappa che lo ha, di fatto, ucciso.

Ad ora di pranzo, i familiari non vedendolo rientrare come d’abitudine in casa, si sono preoccupati prima e allarmati – con il passare del tempo – dopo. Sapendo dove si trovava il proprio congiunto, i familiari del settantottenne sono andati in contrada Baracca dove hanno fatto la terribile scoperta. E’ stato subito lanciato l’Sos e nel rione satellite di Agrigento - a Montaperto - si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale. Erano le 14,40 circa quando i pompieri raccoglievano la richiesta di intervento. Precipitatisi sul posto, sia i pompieri che i militari dell’Arma hanno appurato che per il pensionato, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Mentre i militari dell’Arma avviavano la ricostruzione di quanto avvenuto, i vigili del fuoco si mettevano subito al lavoro per cercare di disincastrare il corpo dell’anziano. Un lavoro durato circa un paio d’ore. La salma del pensionato settantottenne veniva poi riconsegnata al dolore e allo strazio dei familiari che, naturalmente, mai avrebbero potuto immaginare che un’ordinaria giornata di lavoro in campagna si sarebbe trasformata in una tragedia.