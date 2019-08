Tragedia di Marcinelle, a Montaperto ricordate le due vittime agrigentine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A 63 anni dalla tragedia nella miniera belga di Marcinelle in cui morirono 262 minatori, la frazione di Montaperto ha ospitato come ogni anno la commemorazione a ricordo delle vittime. Da Montaperto infatti provenivano due dei 163 minatori di nazionalità italiana deceduti nella sciagura, Carmelo Baio e Calogero Reale. Presente per l'Amministrazione comunale l'assessore Nino Amato, è stata depositata una corona d'alloro sulla lapide che ricorda i caduti sul lavoro mentre padre Giovanni Calogero Sardella, parroco della frazione, ha officiato il momento religioso.