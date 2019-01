Banda di ladri s'intrufola in un'abitazione: portati via tutti i preziosi

Senza essere visti, né tantomeno sentiti sono riusciti – approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa – ad intrufolarsi nell’abitazione. Hanno rovistato, sempre in maniera indisturbata, fra armadi e cassetti e quando hanno trovato quello che cercavano – ossia preziosi e monili – ritenendosi soddisfatti del bottino, hanno lasciato, verosimilmente a gambe levate, la residenza. E’ accaduto in contrada San Lorenzo nel rione di Montaperto.

A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stata la proprietaria dell’abitazione: una trentaduenne di Agrigento. E’ stato lanciato l’Sos alla centrale operativa dei carabinieri e immediatamente una pattuglia dei militari dell’Arma s’è precipitata sul posto. E’ stato fatto, come da routine, il sopralluogo per constatare l’effrazione e dunque la razzia e poi è stato rastrellato l’interno quartiere periferico della città dei Templi. Dei delinquenti, naturalmente, nessuna traccia, né indizi.

Sono state avviate le indagini per cercare – e il più rapidamente possibile – di dare un’identità ai balordi che hanno messo a segno il furto in abitazione. Il danno economico non sembra essere stato ancora quantificato, ma dovrebbe essere di diverse migliaia di euro.