Coronavirus, la 92enne di Montallegro è clinicamente guarita: andrà in quarantena in albergo

Sarà dimessa oggi - dal Covid Hospital di Partinico - la 92enne di Montallegro che era risultata positiva al Coronavirus e che, dopo un primo ricovero all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, era stata trasferita a Partinico. L’ex insegnante è ancora positiva al Covid-19, ma non ha più febbre, tosse, mal di gola. La donna, anche se ancora positiva al virus, risulta essere "clinicamente guarita” e pertanto può andare in quarantena in un albergo.

E' in corso, intanto, come da protocollo sanitario, l’indagine epidemiologica per capire come l'anziana abbia contratto il virus. Secondo quanto ha fatto sapere il sindaco di Montallegro, l’Asp di Agrigento “sta iniziando a fare i tamponi alle persone che hanno avuto contatti con l’anziana”.