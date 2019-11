Secondo sbarco "fantasma" in 24 ore: "carretta" approda a Torre Salsa, migranti in fuga

Non solo Seccagrande, ma anche uno dei "tradizionali" punti d'approdo della costa Agrigentina: ossia Torre Salsa. Stanotte, un barchino - carico di migranti - è riuscito ad arrivare sull'arenile. Tutti i nordafricani a bordo, a gambe levate, hanno provato a disperdersi. Le ricerche, immediatamente avviate, hanno permesso di rintracciare - almeno per il momento - una decina di persone proprio nella zona di Torre Salsa. Ma non è finita perché Guardia di finanza, carabinieri e polizia stanno continuando a perlustrare, allargando a macchia d'olio la presenza delle pattuglie.

Pare che il barchino, ieri, fosse stato avvistato e fino ad un certo punto forse anche scortato. La "carretta", durante la notte, è riuscita però ad arrivare sulla costa e, come sempre avviene in casi del genere, il gruppo di extracomunitari si è rapidamente allontanato. Grosso modo era accaduta la stessa cosa circa 24 ore prima, ma a Seccagrande. I carabinieri della tenenza di Ribera, in quel caso, sono riusciti - dopo ore ed ore di ricerche - a bloccare complessivamente 11 profughi.