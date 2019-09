Cumuli di rifiuti in una piazzola della statale 115, volontari e Anas in azione

Una squadra dell'Anas assieme ai membri di un’associazione di volontariato, in sinergia con personale dell’amministrazione comunale di Montallegro, hanno effettuato un intervento di pulizia della piazzola al chilometro 150,600 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. La piazzola versava in evidente stato di degrado e presentava cumuli di rifiuti di vario genere abbandonati da cittadini incivili.

Gli uomini di Anas e i volontari hanno provveduto a raccogliere i rifiuti, caricandoli su un autocompattatore messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Questo intervento è scaturito da un’azione di dialogo con l’amministrazione e potrà ripetersi anche in altri luoghi e in altre statali ricadenti in differenti territori comunali.