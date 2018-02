"No al distacco delle utenze fognarie per morosità", il Tar bacchetta Girgenti Acque

No dal Tar al distacco delle utenze fognarie per gli utenti morosi. Lo hanno deciso i giudici amministrativi pronunciandosi su un contenzioso che ha visto contrapposti il Comune di Montallegro e Girgenti Acque.

La società che gestisce il servizio idrico, nel 2016, aveva impugnato un provvedimento del sindaco che vietava la disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità sostenendo, fra le altre cose, la violazione della convenzione. Il Comune, assistito dall'avvocato Girolamo Rubino, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta. Il legale ha sostenuto che "l'operazione di distacco degli allacci alla rete fognaria ha generato una situazione di grave pericolo per la salute pubblica, sottolinenando inoltre che per la morosità non vi è alcuna norma che preveda la sanzione del distacco della rete fognaria".

Il Tar, dopo un'analoga decisione in sede cautelare, ha confermato l'orientamento già in precedenza espresso nel contenzioso tra Girgenti acque ed il Comune di Grotte, ritenendo che nel regolamento di utenza è previsto il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non per quello fognario. Un'analoga vertenza, nei prossimi mesi, riguarderà Montevago.