"Pubblicò fake news contro il sindaco", assolto consigliere comunale

La pubblicazione di una "fake news" su facebook, in cui si criticava il sindaco in seguito alla notifica di una bolletta della Tari errata, finisce in tribunale. Un consigliere comunale di Montallegro, Giovanni Cirillo, è stato assolto, “perché il fatto non sussiste”, dal reato di diffamazione aggravata nei confronti del sindaco del paese Caterina Scalia, per aver pubblicato sul suo profilo Facebook un post con il quale sosteneva “l’incapacità politica amministrativa del sindaco che ha fatto la storia del paese”.

La sentenza è stata emessa dal giudice Enzo Ricotta.La vicenda scaturisce dall'invio, da parte del Comune, di alcune bollette della Tari, nell’ottobre 2018. Una di queste bollette venne per errore notificata alla sede legale della squadra di calcio femminile, guidata dallo stesso Cirillo, i cui uffici, in effetti, si trovavano accanto all'associazione sportiva, con un nome molto simile, reale destinataria della bolletta. Da qui le lamentele di Cirillo su Facebook che, in qualità di consigliere lamentava l’assurdità della notifica della bolletta alla squadra di calcio.

Cirillo, resosi conto dell’errore, aveva provveduto a cancellare il post e pubblicamente aveva chiesto scusa al sindaco.