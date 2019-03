"Costruisce abusivamente un chiosco di legno", denunciato un 67enne

Avrebbe costruito abusivamente una struttura di legno di circa 16 metri quadrati. E lo avrebbe fatto su un appezzamento di terreno, a pochi passi dalla riserva naturale di Torre Salsa, a Montallegro. Ha 67 anni l'uomo che è finito nei guai - con una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento - per abusivismo. Il chioschetto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che stanno cercando di capire a cosa effettivamente sarebbe dovuta servire quella piccola casetta di legno.

La struttura di legno abusiva è stata scoperta, dai carabinieri, nei pressi della strada provinciale 75, in prossimità della riserva naturale di Torre Salsa, area naturale protetta istituita nel 2000 dalla Regione Siciliana ed affidata in gestione al Wwf Italia.

Notata la capanna di legno, sistemata in una delle strade di accesso alla riserva naturale, i carabinieri della stazione di Montallegro hanno effettuato un controllo mirato e hanno sorpreso il proprietario dell'appezzamento di terreno, mentre stava realizzando e completando la struttura in legno. Durante le immediate verifiche, è emerso che sul posto erano state effettuate anche delle operazioni di sbancamento, di circa 260 metri quadrati di terreno.

Il proprietario del fondo, un 67enne originario di Ribera, non era in possesso di alcun permesso per poter realizzare la struttura in questione, in un’area peraltro soggetta al vincolo anti-sismico. A quel punto, conclusi gli accertamenti, i carabinieri hanno disposto il sequestro della struttura di legno e per il sessantasettenne è scattata la denuncia.