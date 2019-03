"Capannone per attività agricole abusivo", denunciato politico 40enne

Avrebbe realizzato, o fatto realizzare, - ma abusivamente - un capannone per attività agricole di circa 150 metri quadrati. Un capannone che – stando agli accertamenti della polizia municipale di Montallegro, che è coordinata dal comandante Pasquale Campisi, - è sorto in un’area, della periferia di Montallegro, sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. E’ per abusivismo che un quarantenne di Montallegro, impegnato in politica, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Anche la polizia municipale – così come i carabinieri – sistematicamente effettuano un meticoloso e capillare controllo del territorio. Anche il capannone per attività agricole è stato posto sotto sequestro.