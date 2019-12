Pedana di legno sopra il cofano per appiccare l'incendio e insulto inciso sulla fiancata, 50enne nel mirino

Una pedana di legno in fiamme sopra il cofano motore dell'auto e una scritta di insulto in dialetto, un pò infantile e "classica" dalle nostre parti, incisa con una chiave o un altro oggetto contundente sulla fiancata: è il messaggio inequivocabile fatto arrivare durante la notte a un cinquantenne nella frazione di Monserrato.

La sua C3 Aircross, andata distrutta, è stata data alle fiamme attorno alle 3 del mattino in un'area privata e recintata. Sul posto, avvisati da un passante, sono intervenuti i pompieri e, dopo pochi minuti, i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio visto che è stata utilizzata una pedana di legno per appiccarlo e la fiancata è stata sfregiata per scrivere le quattro lettere più classiche dell'insulto siculo.

I militari avrebbero individuato una telecamera a circuito chiuso posizionata a pochi metri dal luogo dell'incendio, dalla quale potrebbero arrivare elementi utili alle indagini.