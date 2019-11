Frana in via Favignana, l'appello di Vullo: "Si corra ai ripari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con la presente il sottoscritto Marco Vullo Consigliere Comunale di Agrigento, chiede al Sindaco di attivare interventi urgenti in ordine al ripristino della sicurezza stradale nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che insiste a Monserrato nella Via Favignana.

Vullo scrive “ I residenti mi hanno segnalato stamani il grave pericolo che incombe in Via Favignana a causa del ribaltamento delle transenne che circoscrivono la zona interessata dal movimento franoso rendendolo non fruibile a tutela della pubblica sicurezza”,

Vullo continua: “Occorre fare intervenire con urgenza le squadre di pronto intervento comunale attraverso il ripristino della transennatura che delimita la cosiddetta zona rossa al fine di scongiurare eventuale pericoli alle persone".