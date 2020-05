Monitoraggio dei strade e ponti, via alle prime aggiudicazioni: resta il nodo della rete Anas

Sono state affidate le prime sei consulenze per il monitoraggio delle condizioni strutturali di strade, ponti e viadotti della rete Provinciale.

Su incarico del Dipartimento regionale tecnico, il Genio civile di Agrigento nei mesi scorsi aveva redatto i documenti preliminari alla progettazione per l’affidamento in totale di 19 servizi professionali, di un importo variabile da 22mila a 31mila euro, in relazione al numero di ponti da ispezionare ed al numero delle campate. I liberi professionisti avranno 45 giorni di tempo per consegnare allo stesso Genio civile le schede con i dati raccolti attraverso le ispezioni che alla fine saranno complessivamente eseguite su 156 ponti ricadenti sulla rete stradale dell'ex provincia.

Attualmente risultano in fase di affidamento altri 18 incarichi (ogni incarico riguarda ovviamente più opere) mentre altre saranno via via aggiudicate ai professionisti. Una volta messe in "cassa" le analisi sulla stabilità e sulle condizioni dei ponti e dei viadotti la palla passerà ovviamente al Libero consorzio per le operazioni di manutenzione, ma questo potrebbe comunque non bastare per avere un quadro effettivamente completo della situazione della viabilità, dato che rimarrà fuori tutto quanto concerne Anas e questo è potenzialmente un problema, stante che queste sono poi anche alcune delle opere più grandi e spesso più vecchie, quindi maggiormente a rischio.