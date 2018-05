"Trovato in possesso di hashish", segnalato alla Prefettura un minore

Ha 17 anni il minorenne che, nella notte fra lunedì e ieri, è stato trovato in possesso – durante un controllo dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento – di un grammo di hashish. Il giovane è incappato in una verifica, fatta dai militari, in centro storico.

Trovata la “roba”, i carabinieri l’hanno immediatamente posta sotto sequestro e a carico del diciassettenne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti.