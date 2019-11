Di Maio: "Se riusciamo a rimettere in sesto Porto Empedocle, creeremo un modello d'azione per gli altri Comuni"

"Questo Comune ha tante difficoltà. Se riusciamo a risolvere i problemi e a rimettere in sesto un Comune come Porto Empedocle, riusciamo a creare un modello d'azione anche per gli altri Comuni". Il ministro degli Esteri e leader politico del Movimento Cinque Stelle non ha dubbi: Porto Empedocle potrebbe diventare il simbolo di quella che è una lotta per il riscatto. "Nell'ultima Finanziaria siamo intervenuti il più possibile per permettere a questo Comune di respirare. E' un'esigenza che riguarda tanti Comuni del Sud - ha spiegato Di Maio - . Per Come sono messi molti Comuni occorre fare squadra fra istituzioni. Noi ci proveremo, continueremo a farlo per risolvere i problemi dei territori".

Con un ritardo di mezz'ora sulla tabella di marcia prevista Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader politico del Movimento 5 Stelle è arrivato al Comune di Porto Empedocle accolto da attivisti, dal sindaco Ida Carmina, dalla sua giunta e dal prefetto Dario Caputo. In questo momento è in corso un incontro all'interno del Comune, cui seguirà, stando al programma, un aperitivo in via Roma e il successivo spostamento ad Agrigento, dove Di Maio era atteso intorno alle 20.30.

L'ex ministro dello Sviluppo economico era già stato nel pomeriggio a Sciacca. "Appena siamo saliti al governo - ha detto - ci siamo chiusi nel palazzo a lavorare perché volevamo fare tutto il possibile e il prima possibile. Ma mi sono accorto che mentre, in buona fede, facevamo questo, perdevamo sempre più il contatto con la gente".

Un tema, quello del contatto con il "popolo" pentastellato che torna anche nelle prime dichiarazioni rilasciate a Porto Empedocle. "Grazie a tutti essere qui. Per me è un piacere, anche perché mancavo da un po'. La vostra sindaca tuttavia non ha fatto mai mancare le esigenze di Porto Empedocle. Noi abbiamo una chat dei sindaci che è assediata da Ida per tutte le questioni che riguardano questa terra e a buon ragione, perché è un Comune che ha tante difficoltà e che porta con sè tante questioni storiche di tanti comuni. Se riusciamo a risolvere i problemi qui possiamo creare un modello virtuoso - ha aggiunto Di Maio -".

Se il ministro ha escluso l'idea di usare norme ad hoc per i Comuni per risolvere le problematiche, ha però ribadito la necessità per i Comuni dell'aiuto dello Stato centrale e la necessità di "fare rete tra le istituzioni". "Al di là dei colori - ha concluso - bisogna lavorare insieme per i territori. Se non riprendiamo il Sud l'Italia non ce la farà mai. Come Governo centrale sono qui a dire a tutti i comuni che lo Stato c'è e ci sarà e saremo pronti a fare la nostra parte".

L'idea quindi è di ripartire da una delle "roccaforti" M5s, come è la provincia di Agrigento, per ricostruire questo legame spezzato con i territori? In realtà i risultati non si vedono: ad attenderlo a Porto Empedocle non vi erano, esattamente, delle folle oceaniche.

Intanto è "giallo" sulla visita di Di Maio a Licata, prevista per domattina. Le voci al momento dicono che l'agenda del ministro è mutata e la tappa nella "città dell'Aquila" sarebbe saltata.