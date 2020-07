Una mini "vara" di San Calò in giro per la città, portatori e fedeli "abbracciano" il Santo nero

La pandemia non ha scalfito la devozione degli agrigentini per San Calogero, e nella prima domenica della festa, nonostante la chiusura del santuario e la tradizionale processione annullata, a mezzogiorno, in molti non hanno voluto rinunciare al viaggio devozionale.

Festa di San Calogero annullata per Covid, ecco le opinioni degli agrigentini

„ Niente processioni e riti in onore di San Calò, i fedeli: "Domenica triste ... la salute viene prima di tutto" “



Nei primi giorni del lockdown, si è cantato dai balconi di casa, e anche oggi, dai palazzi di piazzetta San Calogero, il ritmo dei “Tammurinara di Girenti” ha rotto il silenzio di un’insolita prima domenica di luglio.

Poi, la sorpresa, come era avvenuto anche nei giorni scorsi, una piccola vara con il simulacro del Santo nero, portata a spalla da bambini, è apparsa fra la gente.

Festa di San Calogero annullata per Covid, ecco le opinioni degli agrigentini

„ Fede e tradizione, bimbi per strada inscenano processione di San Calò “



Un corteo che è stato accolta dalle grida e dagli applausi dei portatori e dei fedeli. Poi, dal Santuario, la statua è stata portata in processione lungo le vie del centro, seguendo, per filo e per segno, il tragitto e le soste della "vara", come avviene da sempre nel tradizionale corteo.