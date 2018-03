Slalom fra i rifiuti: facile preda dei randagi, è emergenza al Villaggio Mosè

Slalom sui rifiuti per percorrere una traversa del Villaggio Mosè, a ridosso dalla via Degli Uivi. Colpo d’occhio, ieri sera, quando sacchetti piccoli ma anche grandi hanno occupato la carreggiata. I rifiuti sono stati facile preda dei randagi della zona che per potersi cibare hanno disperso tutta quanta la spazzatura.

Un colpo d’occhio per gli abitanti della zona ma anche per i semplici passanti che, impossibilitati a percorrere la strada, hanno dato vita ad un vero e proprio slalom. La mini-discarica a cielo aperto indigna i residenti che si dicono stanchi.