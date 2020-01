"Minacciò i carabinieri", condannato un 24enne di Menfi

“Minacciò i carabinieri”, per questo motivo un menfitano è stato condannato. Si tratta del 24enne Giovanni Pilo, l’uomo era accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per lui è, dunque, scattata la condanna ad un anno di reclusione decisa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Gabriele Bono. Secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia, la vicenda risale al 2017. In un primo momento, Pilo, avrebbe minacciato un carabiniere dicendo “Vatinni altrimenti ammazzo te e la tu famiglia”. Nel secondo, invece, mentre si trovava ai domiciliari, avrebbe detto “Io ti faccio sparire da Menfi”. Per tutto questo è scattato un processo a suo carico. L’uomo è difeso dall’avvocato Calogero Lanzarone.